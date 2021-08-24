شباب ملتقى لوجوس يلتقون وزير الرياضة

ضم برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة الصباحية اليوم، فقرات عديدة، كان من أبرزها لقاء للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

حيث أكد أن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة المصرية وأن هناك العديد من الخطط والرؤى الحالية والمستقبلية التي تم وضعها من قبل الدولة المصرية وبتوجيه خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانًا من سيادته بأهمية الشباب واستغلال طاقاته التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

وجاء اللقاء ضمن عدة مقابلات يتضمنها برنامج الملتقى بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

وسبق هذه المقابلة عدد من الفقرات، منها صلاة باكر وومضات روحية من رسالة أفسس، وكلمة روحية عن الفرح ألقاها القس موسى نصري.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن ايبارشيات القطر المصري.

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث، لملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك في الملتقى ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن ايبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان "التمتع بالجذور" ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء الأحد.

ويعد ملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار "العودة للجذور" لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية النسخة الثانية من ملتقى شباب لوجوس الأول بدير الأنبا بيشوى، فى حفل افتتاح كبير، حيث استقبل الدير 200 شاب وشابة من مختلف الإيبارشيات الأرثوذكسية، فى ملتقى دينى وروحى وسياحى، يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.