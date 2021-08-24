عادات غريبة لأفراد العائلة المالكة فى تناول الطعام

لدى الجميع تفضيلاتهم الشخصية للطعام - فبعضنا لا يستطيع تحمل الطعام الحار بينما يعشقه الآخرون، ويحب البعض الحلويات والآخر يتوق إلى الجبن.

ووفقا لموقع Hellomagazine، على الرغم من وجود كبار الطهاة في البلاد يقدمون وجباتهم اليومية، إلا أن أفراد العائلة المالكة مثل الملكة ودوقة كامبريدج لديهم طعامهم المفضل أيضًا - وكذلك بعض عادات الأكل الغريبة، من تناول فواكه بأدوات مائدة إلى اختيارات الوجبات الخفيفة غير العادية وحتى تخطي وجبة رئيسية، تعد مجموعة مثيرة للاهتمام في أوقات الوجبات.

الملكة إليزابيث الثانية

لدى الملكة عادة طعام غير معتادة إلى حد ما - فهي تأكل الموز بالسكين والشوكة، فهي عادة غريبة ولكنها معتادة عليها من وقت كبير.

دوقة كامبريدج

أما دوقة كامبرديج كيت ميدلتون فهي تعتاد على تناول الوجبات الخفيفة فأثناء زيارتها للأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت في عام 2018 أخبرت مريضة تبلغ من العمر أربع سنوات: "كنت آكل الكثير والكثير من الزيتون عندما كنت صغيرة أيضًا".

يبدو أن الأميرة الشابة شارلوت ابنتها تحاكي أنماط الأكل الصحي لوالدتها حيث كشفت كيت سابقًا أن ابنتها تتناول أيضًا وجبات خفيفة من الزيتون.

الأمير تشارلز

لا تتعلق عادة تشارلز الغذائية غير المعتادة بما يأكله ولكن عندما يأكل، يقال أن الملك يتخطى الغداء أى لا توجد وجبة الغذاء في قاموسه من الأساس.

وكتب المراسل الملكي السابق جوردون راينر في صحيفة The Telegraph سابقًا: "يُنظر إلى الغداء على أنه رفاهية تعترض طريق عمله، لذا فهو يأكل وجبة فطور متأخرة ويعمل من خلاله.

الأمير ويليام

لدى الأمير ويليام عادة أكل غير عادية عندما يتعلق الأمر بالكاري، في الواقع يحب ويليام دجاج تكا ماسالا كثيرًا لدرجة أن طاهه السابق ابتكر بيتزا بنكهخ الدجاج.

دوقة كورنوال

في حين أن الكثير منا يأكل الحبوب أو الخبز المحمص على الإفطار، تستمتع كاميلا دوقة كورنوال بكعك الشوفان الاسكتلندي.

يقال إنها مزيج بين البسكويت والبسكويت والفطيرة ، ويمكن تقديمها دافئة مع الموز أو زبدة الفول السوداني على الإفطار.

دوقة ساسكس

ميجان ماركل لديها نظام غذائي صحي للغاية وتحب أن تبدأ يومها بعصير أخضر، أي نوعية الطعام الأخضر كالجرجير على سبيل المثال والخيار وغيرها.