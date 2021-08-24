موعد تنسيق الأزهر 2021.. ورابط تسجيل الرغبات

تنسيق الأزهر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصل على نسب مشاهدة يومية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية منتصف شهر أغسطس الجاري لرغبة الطلاب في معرفة موعد التنسيق وتسجيل رغباتهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تسجيل الرغبات و الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية.

موعد تنسيق الأزهر 2021

يترقب مئات الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 منذ اعتماد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نتائجهم منتصف شهر أغسطس الجاري حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 51.2% وبلغت نسبة شعبة العلوم الإسلامية 100% ونسبة القسم العلمي 61.6 % ونسبة القسم الأدبي 46.5% لذلك يخمن الجميع انخفاض في الحد الأدنى للقبول في الجامعات نظرا لانخفاض نسب النجاح حيث من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق في نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية شهر سبتمبر المقبل والذي يتم بشكل إلكتروني لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رابط تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2021

يبحث قرابة 106017 طالب من الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ( 2020-2021) عن رابط تسجيل رغباتهم من التنسيق والذي يتم بشكل إلكتروني من خلال بوابة الحكومة المصرية ( من هنا) حيث يتم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) وفقا لمجموع الطالب و شعبته الدراسية و التوزيع الجغرافي لتقليل التغريب حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 86723 طالب وطالبة فيما بلغ عدد طلاب القسم العلمي 37294 طالب وطالبة وجميعهم ينتظرون حاليا تحديد موعد مراحل التنسيق لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.

اقرأ أيضا

رابط تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية

الكليات المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية 2021

ينتظر طلاب الثانوية موعد تنسيق الأزهر 2021 ليتمكنوا من تسجيل رغباتهم حيث تتاح لطلاب الشعبة الأدبية كليات ( أصول الدين و اللغة العربية و اللغات والترجمة و الدعوة الإسلامية و الدراسات الإسلامية والتجارة والتربية والإعلام والشريعة والقانون وأصول الدين و معهد نظم ومعلومات ...)

فيما تتاح لطلاب الشعبة العلمية كليات (أصول الدين و اللغة العربية وطب و طب الأسنان والهندسة والزراعة والعلوم والصيدلة والقرآن الكريم و اللغات والترجمة والشريعة والقانون،...)