رابط تنسيق كليات الأزهر 2021.. و مؤشرات كليات القمة

تنسيق كليات الأزهر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتصدرت مؤخرا القائمة البحثية خاصة عقب إعلان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن النتيجة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية و رابط تسجيل الرغبات و موعد التسجيل.





رابط تنسيق كليات الأزهر 2021

خصص الأزهر الشريف موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله هذا الرابط ( من هنا) تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبية وذلك عقب اعتماد نتيجة الطلاب خلال الأيام القليلة السابقة حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 51% ونسبة نجاح طلاب الشعبة العلمية 61% فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية 46.5% بما ينعكس على الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المرشح لها الطلاب للدراسة في العام المقبل (2021_2022)

يمكن للطلاب تسجيل الرغبات إلكترونيا وفقا للقواعد والضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقا وذلك لتقليل نسب اغتراب الطلاب

موعد فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2021

يمكن لطلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية تسجيل رغباتهم عبر البوابة الحكومة خلال شهر سبتمبر الجاري حيث يتم تفعيل الرابط للطلاب ويأتي البدائل الإلكترونية للتنسيق لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب كواحد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان اليومية والتي تصدر بناء على تقارير المعامل المركزية التابعة لمستشفيات العزل التي أعدتها الدولة للتعامل مع حالات الإصابة

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مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

يستعد طلاب الثانوية الأزهرية لتسجيل رغباتهم عبر رابط تنسيق كليات الأزهر 2021 حيث يمكن معرفة مؤشرات التنسيق من خلال تنسيق العام الماضي 2020 حيث قبلت كلية طب الأسنان من 96.3% فيما قبلت كلية الصيدلة من 95.1% فيما قبلت كلية الهندسة من 93% فيما قبلت كلية اللغات والترجمة من 92% وحصلت كلية الدراسات الإنسانية من 94% بينما قبلت كلية التجارة من 83.17% وقبلت كلية الترجمة الفورية من 92% فيما قبلت كلية الشريعة والقانون من 78.21% حيث يمكن للطلاب الاستعانة بتلك الدرجات في معرفة مؤشرات تنسيق 2021