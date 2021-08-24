البحرين تدعو للضغط على «الحوثي» للقبول بالمبادرة السعودية في اليمن

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية، مستنكرة إطلاقها، اليوم، طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت «الخارجية البحرينية» في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، أن هذه المحاولات تعد اعتداء سافر على الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، فيما أشادت بيقظة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينة، موقف المملكة الدائم والداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت المملكة، في ختام بيانها، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية الآثمة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعتراض طائرة مفخخة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف العربي، في بيانٍ له مساء أمس، إلى استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

إدانة العثيمين

وفي سياقٍ متصل، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة «مفخخة» باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جدد الأمين العام التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.