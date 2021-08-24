الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدعو للضغط على «الحوثي» للقبول بالمبادرة السعودية في اليمن

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية، مستنكرة إطلاقها، اليوم، طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت «الخارجية البحرينية» في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، أن هذه المحاولات تعد اعتداء سافر على الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، فيما أشادت بيقظة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينة، موقف المملكة الدائم والداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت المملكة، في ختام بيانها، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية الآثمة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعتراض طائرة مفخخة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف العربي، في بيانٍ له مساء أمس، إلى استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

إدانة العثيمين

وفي سياقٍ متصل، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة «مفخخة» باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جدد الأمين العام التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

البحرين وزارة الخارجية خميس مشيط السعودية طائرة مسيرة ميليشيا الحوثي اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

اقرأ الجديد عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية والطيران السعودي الدولي 2021

«ربع مليون» زيادة في 50 يوما.. «الإحصاء» يكشف معدل نمو سكان مصر

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد أندية الدوري الممتاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» لمن هم فوق 30 عامًا

حماس تقرر وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

رئيس الوزراء الفلسطينى يدين قتل الاحتلال الإسرائيلى للطفل عماد حشاش