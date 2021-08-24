تنفيذ 95% من أعمال مشروع «ممشى أهل مصر»

تقترب الدولة من اتمام أعمال المرحلة الاولى من تطوير ممشى أهل مصر والتي سيتم الاعلان عن افتتاحها خلال أسابيع، بالتوازي مع الاعمال الجارية لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة على أن يغطي المشروع القومي المسطحات المائية (شواطىء بحرية - نهر النيل - بحيرات - ترع كبيرة) من دمياط إلى أسوان خلال سنوات.

ويستعرض "الدستور" أبرز ملامح تطوير المرحلة الأولى من الممشى:



- بلغت نسبة الانتهاء من الأعمال 95% بـ "ممشى أهل مصر" بالقاهرة، تضم:

-مسار دراجات

_ باركينج دراجات

_ برجولات

_ لسان داخل النهر

_ نوافير

_ مدرجات 1200 فرد

_ مرسى يخوت

_ 5 مطاعم

_5 كافيتريا

_ 62 محل

_ مسرح مكشوف داخل النهر بسعة 722 فرد

_ جراجات تحت الارض بسعة 180 سيارة

_ مناطق خضراء بمساحة 3100 م٢

_ 235 شجرة و 62 نخلة

_ أنواع مختلفة من الورود والنباتات



يذكر أنه تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، الأولى بطول 2 كم، من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر، وأكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أن هذه المرحلة وصل معدل تنفيذها إلى نحو 95%، وشهدت زيادة طول الممشى عن طريق عمل مسار موازي بجوار النيل، بمتوسط عرض 6.5م، بالإضافة إلى مسار علوي بمتوسط عرض 4.5م، مع تنفيذ ممرات داخل النيل لأبعاد تصل حتى 55م من حد النيل، ليصبح طول المسار 4.7 كم، بدلاً من 2 كم.

كما تم استغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مبان ترفيهية وتجارية، بإجمالي 19 مبنى، تنقسم إلى 62 محلا، و5 كافتيريات، و5 مطاعم، مع تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً، ومسرح سعة 772 فرداً، لإتاحة مساحات لإقامة أنشطة ترفيهية وثقافية مثل المهرجانات والاحتفاليات، و3 جراجات سعتها 180 سيارة.