تجديد حبس ضابط الشرطة «المزيف» بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لانتحاله صفة ضابط شرطة وحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

ترجع الواقعة عندما، أوقف ضباط قسم شرطة المرج إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه عاطل.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و150 جرام من مخدر الحشيش، بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة انتحال ضباط شرطة

وحددت مواد قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وتضمنت المادة رقم 157 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".