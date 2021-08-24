جامعة زويل تقرر إلغاء الزيادة السنوية على المصروفات الدراسية للعام التالي

أعلن مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن تثبيت المصروفات الدراسية للعام الثاني على التوالي بقيمة 96,000 الف جنيه مصري سنوياً بنظام الساعات المعتمدة لمدة 4 سنوات لبرامج العلوم و5 سنوات لبرامج الهندسة على مدار الفصول الدراسية التي تنص عليها الخطة الأكاديمية لكل طالب أي فصول الخريف و الربيع للعام الدراسي 2021/2022.

وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا بالثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية ولتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على دخل الأسرة والاقتصاد بشكل عام.

وفي هذا السياق صرح الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة عن أن مدينة زويل تقوم بدعم الطلاب بما يقدر بنحو 40% من إجمالي المصروفات فى المتوسط لكل طالب في العام الدراسي الواحد في حين أن المصروفات الفعلية للطالب تقدر بأكثر من ذلك وتقوم المدينة بتحمل هذا الفارق من ميزانيتها السنوية، وذلك دون المساس بجودة العملية التعليمية.

وأكد عبد ربه إن الجامعة ملتزمة تمامًا بتقديم تعليم متميز يضاهي ما يقدم في كبريات الجامعات العالمية بالتعاون والشراكة مع أعرق جامعات العالم هذا بجانب المنح الدراسية من خلال المشاركات المجتمعية ونجاح الجامعة في استقطاب عدد كبير من المؤسسات الوطنية التي تدعم وتسهم ماليًا في تحقيق هدف الجامعة ومؤسسها الدكتور أحمد زويل رحمه الله بأن تقوم الجامعة بتقديم افضل تعليم متميز في مصر.

وأعلنت مدينة زويل في وقت لاحق عن قرار مجلس الإدارة بخفض الحد الأدني للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75% مع استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقي الشهادات العربية والأجنبية والازهرية وهو 85% وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 ، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.