23 ألف مشاهد ضيوف مهرجان قلعة صلاح الدين فى 9 أيام متتالية

مرت 9 أيام من عمر الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تضمنت ألوان إبداعية متنوعة وحضرها 23 ألف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

-رئيس الاوبرا: المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الإبداعية الجادة

الدكتور مجدى صابر

صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والذي أشار إلى أن المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، وأضاف أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الأوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصري.

حازم شاهين يحاكي التراث ويعزف على أوتار القلوب وكارمن سليمان تتألق بين الأصالة والمعاصرة.

وكانت الليلة التاسعة من المهرجان والتى أقيمت على مسرح المحكي قد شهدت حفلا للمغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حاكي خلاله الشكل التراثي للموسيقى العربية بأعمال حديثة وعزف على أوتار قلوب الجمهور بمؤلفات من ألحانه وكلمات أمين حداد وأحمد أمين منها مجنون أمنيات، النداء الأخير، جت جت يا مجتش، على الله، ذكر، بالإضافة إلى أغنية وحدى كلمات عمرو مصطفى وألحان مريم صالح التي شاركت في آداءها وكذلك في أغنية الغسالة وعبد الودود كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان الشيخ إمام.

كارمن سليمان

بعده تالقت النجمة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة كان منها حبيبي مش حبيبي، مش هتكلم، حضن دافي ما يستهلوشي، لينا رقصة، لما تشوفك عيني، سطور حكايتي، لعبتي، ربنا يخليك لقلبي، فيها الحياة، كلام كلام، دوارين في الشوارع ، أنا هنا يا ابن الحلال ، مالي وانا مالي وحلوة يا بلدي .

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى نهاية الشهر الجاري، ويحيي حفل الختام النجم الكبير مدحت صالح، برفقة فرقته الخاصة وقيادة المايسترو عمرو سليم.