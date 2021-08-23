كارمن سليمان تطرب جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وسط حضور جماهيري كبير أطربت النجمة كارمن سليمان جمهور الليلة التاسعة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

كارمن سليمان

وقدمت كارمن سليمان خلال الحفل العديد من أغنياتها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي" وغيرها من الأغنيات وسط تفاعل الجمهور.

كارمن سليمان

وسبق حفل كارمن سليمان حفلا لعازف العود حازم شاهين برفقة فرقته، وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث، بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة.

كارمن سليمان

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى و الغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء و العزف و أشهر الفرق الغنائية و الموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان و فرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

كارمن سليمان

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بداية الأسبوع الماضي، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكي.

كارمن سليمان

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم: المطرب أمجد العطافي، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، والدكتورة عزة مدين، والفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، والإعلامي أمجد مصطفى، والمطربة ريم كمال، والسوبرانو داليا فاروق، وحمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، والمهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، واسم المهندس مؤنس العطوي، وفراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، واسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى الموسيقى والأوبرا والباليه.

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان

كارمن سليمان