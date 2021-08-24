بعد عودته بالمركز الخامس.. عماد أشرف: كان نفسى أرفع علم مصر

أعرب لاعب المصارعة عماد أشرف، عن بالغ سعادته لمشاركته في بطولة العالم، تحت عشرين عاما، المقامة في روسيا، وتمكنه من هزيمة اللاعب الإسرائيلي بنتيجة 5 مقابل لا شئ.



وتابع أشرف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا حاليًا واخد المركز الخامس، ودي أول بطولة دولية أشارك فيها، وحقيقي كان نفسي أحقق ميدالية برونزية على الأقل عشان أقدر أرفع علم بلدي"، متمنيًا أن يحصد البطولة المقبلة.

وخسر أشرف أمام منافسه النرويجي بمنافسات دور نصف النهائي بطولة العالم للشباب بوزن 77 كجم المقامة حاليا فى روسيا.



وفاز عماد بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم بنتيجة 5 / 0 على اللاعب الإسرائيلي فى دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا.



وخاض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتى تقام بروسيا أمام منافسه تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرنك سويسرى بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للعبة.



يجدر الإشارة إلى أن اللاعب عماد أشرف حقق فوزا كبيرا على لاعب إسرائيل ديفيد زهايتوميرسكي، بنتجية 5-0، في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب، خلال مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم الجمعة، لوزن ٧٧ كجم.

يذكر أن المصارعة المصرية تسعى لمواصلة تحقيق الإنجازات، بعد أن حقق محمد السيد إبراهيم، الشهير بـ«كيشو»، بطل المصارعة المصري، الميدالية البرونزية في منافسات أولمبياد طوكيو، عقب الفوز على الروسي أرتيم سيركوف، بطل العالم 2018، بمنافسات وزن 67 كجم مصارعة رومانية، حيث انتصر اللاعب المصري بالتفوق الفني بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وتشارك مصر في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب ممثلة في 7 لاعبين وهم: فتحي طارق في وزن 65 كجم، سيف الدين شكري في وزن 79 كجم، أحمد خليل في وزن 125 كجم للمصارعة الحرة، وشيماء عاطف في المصارعة النسائية، أحمد فؤاد في وزن 60 كجم، عماد أشرف في وزن 77 كجم، فارس غالي في وزن 82 كجم.