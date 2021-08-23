تنفيذا لتكليفات الرئيس.. عودة المصريين العالقين فى أفغانستان على متن طائرة حربية إلى القاهرة

وصل، منذ قليل، المصريون العالقون فى أفغانستان على متن طائرة حربية بمطار شرق القاهرة الحربي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمصريين فى الخارج وبمناطق النزاعات والحروب والأوبئة.

وعاد إلى القاهرة كل من الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولي السفارة المصرية فى أفغانستان، وقامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والتأمين الإداري لاستقبال العائدين.