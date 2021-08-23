الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بينهم إسبانيان وتايلاندي في انقلاب سيارة بالساحل

حادث
حادث

شهدت منطقة سيدي عبدالرحمن بطريق العلمين الساحلي انقلاب سيارة ملاكي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بينهم تايلاندي واثنان إسبانيان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي وهم شنتا كان لمباي ٢٦سنة، تايلاندي، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد وحيد متولي ٣٨ سنة، الجيزة جرح قطعي باليد اليمني، وكدمات وسحجات بالجسم، مايا محمد وحيد عطالله سنة ونصف إسبانية الجنسية، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وإرينا أريفانوا ٤١ سنة إسبانية،

اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية. 
 

انقلاب سيارة اسبانيا مصابين حادث مرورى العلمين النموذجي مستشفى العلمين طريق العلمين محور الضبعة سيارة ملاكي

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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