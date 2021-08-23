الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد مهاجمته الفنان عادل الفار.. أطعمة تحميك من سرطان الكبد

عادل الفار
عادل الفار

تعرض الفنان عادل الفار لأزمة صحية مؤخرًا وكشف أنه دخل في غيبوبة لمدة 48 ساعة، وظل في المستشفى 12 يومًا إلى أن تعافي تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها بسبب إصابته بسرطان الكبد، ونستعرض فيما يلي أطعمة تحمي من الإصابة من المرض.
حمية الكيتو
لإرتباط سرطان الكبد بشكل كبير بنسبة الدهون في الجسم، بإمكان نظام الكيتو الذي يحتوي علي نسبة منخفضة للغاية في الدهون يصبح فعالا لمواجهة هذا المرض، وفيه يكون نحو 5- 10% من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات و80% من الدهون و10-15% المتبقية من البروتين.

حيث يؤدي تقليص الكربوهيدرات بشكل كبير إلى وضع جسمك في حالة من الراحة، ويصبح فعالًا للغاية في حرق الدهون للحصول على الطاقة، وهنا يبدأ الكبد في إنتاج الكيتونات والأحماض الدهنية للحصول على الطاقة، وهذه تدعم الخلايا السليمة ولكن ليس الخلايا السرطانية.

ورصدت أبحاث ظهرت في 2020 أن اتباع نظام كيتو الغذائي قد يساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، ولاحظ الباحثون أن بعض النتائج تشير إلى أن نظام كيتو الغذائي قد يجعل الخلايا السرطانية أكثر حساسية للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو بعض العلاجات المستهدفة.

ويجب الأخذ في الإعتبار أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفوائد والمخاطر المحتملة لاتباع نظام كيتو الغذائي عندما تكون مصابًا بسرطان الكبد.

الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة للكبد 

من المهم تناول نظام غذائي متوازن مع الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف لدعم وظائف الكبد، كالفواكه وخضراوات والحبوب الكاملة ، مثل خبز القمح الكامل والأرز البني والكينوا والشوفان، وأيضًا مصادر البروتين الخالية من الدهون كالدجاج منزوع الجلد والأسماك والتوفو والفاصوليا ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب الخالي من الدسم والجبن والزبادي والمكسرات والبذور.

أطعمة يجب تجنبها حتي لا تصاب بسرطان الكبد 

الدهون المشبعة أو المتحولة مثل اللحوم الحمراء والحليب كامل الدسم والمعجنات، السكريات المضافة كالمشروبات المحلاة والكعك والبسكويت والحلوى والملح والأطعمة الغنية بالصوديوم واللحوم المقددة ورقائق البطاطس.
 

وتجنب تناول الأسماك أو المحار غير المطبوخ جيدًا كالمحار النيء أو السوشي، حيث تحتوي المأكولات البحرية النيئة وغير المطبوخة جيدًا على بكتيريا يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا للأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

سرطان الكبد عادل الفا أطعمة تحمي من سرطان الكبد الحالة الصحية للفنان عادل الفار الكبد الغذاء والسرطان

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وائل لطفي

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