الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مخزن دون ترخيص في السلام لحين وصول التحريات الأمنية

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام بحجز صاحب مخزن بدون ترخيص بداخله 2100 ثوب قماش مجهولة المصدر ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

وكلفت جهات التحقيق بالسلام، بسرعة إجراء التحريات في ضبط  مخزن بدون ترخيص و بداخله 2100 ثوب قماش مجهول المصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 2100 ثوب قماش “جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، بحوزة المسئول عن مخزن أقمشة "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص"  وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مخزن اقمشة مجهولة مصدر السلام

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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