«تموين جنوب سيناء» تنتهى من صرف 86% من مقررات أغسطس الجارى

أكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن هناك انتظاما في صرف مقررات التموين لشهر أغسطس الجاري من خلال 27 بدالا تموينيا ومشروع جمعيتي، لافتا إلى أن كافة السلع متوفرة في مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة لتوزيعها على بدالي التموين من خلال استعاضات شهريا تصل إلى 8 استعاضات وحسب قيمة التأمين المدفوع.

وأعلن وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر أغسطس الجاري على المستفيدين من البطاقات التموينية بنسبة 86%.

وأضاف أنه يتم صرف سلع تموينية بقيمة مبيعات تصل إلى 3 ملايين جنيه شهريا.

وأشار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إلى أن إجمالي المستفيدين على البطاقات التموينية يصل إلي 71 ألف مواطن مسجلين من خلال 21 بطاقة تموينية.

وأوضح أنه لا توجد أي مشاكل أو أعطال في السيستم الخاص بمنظومة التموين الجديدة وتعمل بشكل منتظم، لافتا إلى أن المواطن يصرف السلع التموينية حسب قيمة متوسط نصيب الفرد بواقع 50 جنيها حتى الرابع.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفير كافة السلع في مخازنها والتي تصل إلى 28 سلعة وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية وهي طرح سلعة السكر للمواطن بسعر 8 جنيهات ونصف الجنيه وسلعة الأرز بـ8 جنيهات وسلعة الزيت بـ17 جنيها، لافتا إلى أن السلع الأخرى الخاصة بمنظومة التموين الجديدة متوفرة مثل المكرونة والدقيق ومساحيق وغيرها من السلع وفي حال احتياج المخازن إلى السلع يتم توفيرها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة لتغطية احتياجات المواطنين.