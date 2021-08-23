الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا تستعد لتزويد حلفائها القريبين من أفغانستان بالسلاح

أفغانستان
أفغانستان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الإثنين، قوله، إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل أمني يضم دولا متاخمة لأفغانستان، بالأسلحة والعتاد العسكري بأسعار خاصة منخفضة.

ودعت روسيا لاتخاذ موقف مشترك مع حلفائها في آسيا الوسطى للتأهب لمواجهة تهديدات أمنية محتملة من أفغانستان في أعقاب خروج القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة طالبان الخاطفة على السلطة هناك.

جدير بالذكر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، إلى منع تدفق اللاجئين القادمين من أفغانستان والذين قد يكون بينهم "مقاتلون متنكرون" بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع مسئولي الحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، إن شركاءنا الغربيين يطالبون بإصرار باستقبال اللاجئين في دول آسيا الوسطى إلى أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لكن من قد يكون مختبئًا في صفوف هؤلاء اللاجئين، كيف يمكننا أن نعرف؟".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مئات أو حتى مئات الآلاف أو ملايين الأشخاص قد يكونون راغبين في الفرار من الأراضي الأفغانية.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى لها حدود مع أفغانستان وروسيا، لذلك يمكن "لمقاتلين متنكرين كلاجئين" بلوغ الأراضي الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تريد هذه العناصر القادمة من أفغانستان أو من دول أخرى.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده قاتلت في القوقاز جماعات جهادية مدى سنوات.

ستكون أفغانستان موضع محادثات تجري الإثنين خلال قمة افتراضية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري يضم عدة جمهوريات سوفياتية السابقة بقيادة روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أنه من المهم منع تسلل إرهابيين إلى أراضي الدول المجاورة لأفغانستان بما يشمل هؤلاء الذين قد يقدمون أنفسهم على أنهم لاجئون. 

وكالة الاعلام الروسية نائب رئيس الوزراء الروسي منظمة معاهدة الأمن الجماعي أفغانستان روسيا

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