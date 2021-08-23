«اقتصادية النواب»: تطبيق الحوكمة حقق لهيئة الأوقاف طفرة استثمارية كبيرة

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن اعتماد وزارة الأوقاف على الشفافية وتطبيق الحوكمة في مختلف قطاعات هيئة الأوقاف ساهم في تحقيقها طفرة استثمارية كبيرة.

وأشاد عبدالحميد ، بحرص وزير الأوقاف على متابعة ادق التفاصيل داخل هيئة الأوقاف ونشر عدد من المناقصات الهامة التي تطرحها هيئة الأوقاف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها مناقصة طرح 5 آلاف فدان بمنطقة وادي العلاقي.

وأشار الي أن، وزير الأوقاف تمكن من فرض رقابة شديدة على الهيئة، وذلك من خلال اختيار مجموعة من الكفاءات الكبيرة على رأسهم المهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة والذي يمتلك خبرات قيادية واستثمارية كبيرة، لافتا إلى أن رئيس الهيئة الحال يمتاز عن سابقيه بامتلاك الحس السياسي، وذلك يظهر بوضوح في تعامله مع النواب.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بالجهود التي اتخذها وزير الاوقاف لتعظيم مولد الهيئة والحفاظ علي مال الوقف منها عمل أطلس الأوقاف و حصر جميع الأراضي الخاضعة تحت ولاية الأوقاف والعمل على إعادة استثمارها بما فيه صالح الأموال الوقف وتعظیم عوائدها، واصفا اعلان رئيس الهيئة امام البرلمان أنه تم حصر قطع الأراضي الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة وعرضها للاستبدال عن طريق المزاد العلني حفاظا عليها من التعدي وإعادة الاستفادة من هذه المبالغ بالتوسع في الأصول العقارية بالخطوة المهمة.

كانت هيئة الأوقاف المصرية طرح 5 آلاف فدان أمام المستثمرين بنظام الإيجار بمنطقة وادى العلاقى بمحافظة أسوان، عبر مزاد علنى يقام بمقر الهيئة مطلع سبتمبر القادم، ضمن مخطط لاستغلال كل أصول وممتلكات الأوقاف لتعظيم قيمتها وتحقيق أعلى الإيرادات.

وأعلنت الأوقاف كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، وتأمين دخول المزاد بقيمة 100 ألف جنيه، يستكمل إلى %10 من إجمالي قيمة الصفقة بنهاية جلسة المزاد، نظير حق استغلال الأرض.