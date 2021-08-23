الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن رسميًا رصد حالة إصابة بمتحور دلتا في مصر

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن ظهور أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا في مصر.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، أن الحالة كانت لسيدة وظهرت منتصف شهر يوليو الماضي وكانت الأعراض بسيطة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن متحور كورونا متواجد في كل دول العالم وخطورته ليست في شدته وإنما في انتشاره السريع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 229 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235864 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 184 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال "مجاهد": إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 286352 من ضمنهم 235864 حالة تم شفاؤها، و16671 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزيرة الصحة فيروس كورونا أعراض متحور دلتا

مواد متعلقة

على جمعة: الله أمرنا بالذكر كما أمرنا بالفكر

إرجاء الاستفتاء الدستورى فى هايتى إلى أجل غير مسمّى

محمد الباز يكتب: حكايات جديدة من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

مشروعات تنموية وتطوير شامل للقرى.. إنجازات السيسي في مجال الموارد المائية

آخرها واقعة التجمع.. 9 مواقف لأحمد سعد أثارت الجدل عبر «السوشيال ميديا»

أسامة الأزهري يكشف لـ«الدستور» معنى «إذن الذكر» وأسباب الأرقام

«القوى العاملة» في أسبوع.. تسليم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم وتوفير 2750 وظيفة

«فيها حاجة حلوة».. مبادرة شبابية لتوفير المستلزمات الطبية لمرضى كورونا (صور)

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية

مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يُقر باختيار المستشار عدلي منصور رئيسًا

وزيرة الصحة: مصر شهدت ارتفاعًا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا حدث في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية مع وزراء خارجية قبرص واليونان؟

6467 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد 74 عاماً.. البحرين تعلن عن عودة الصلاة في كنيس يهودي بالمنامة