بعد تفشي «كورونا».. فيتنام تنشر قوات من الجيش لتطبيق الإغلاق

نشرت السلطات في فيتنام، اليوم الإثنين، قوات الجيش بمدينة هو تشي من التجارية الكبرى للمساعدة في فرض الإغلاق على المدينة، بعدما تحولت لنقطة تفشي كبرى لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، في نشرتها الإنجليزية أن القوات مسحت المناطق السكنية وعملت على منع خروج السكان من منازلهم بالإضافة إلى عمليات توزيع الطعام.

وتأتي القرارات الصارمة إثر الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات بالمنطقة رغم القيود على حركة المواطنين المفروضة منذ الشهر الماضي، وسجلت المدينة 176 ألف إصابة و6670 حالة وفاة ما يمثل نصف الإصابات المسجلة في فيتنام و80 بالمائة من إجمالي الوفيات بها، وكانت السلطات أرسلت للمدينة 14 ألفًا و600 من أفراد الطواقم الطبية لدعم النظام الصحي هناك.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في فيتنام يبلغ 384 ألف إصابة فيما بلغت الوفيات 8177 حالة وفاة، وسجل أغلبها خلال موجة تفشي سلالة "دلتا" التي بدأت أبريل الماضي، وحصل قرابة 1.8 مليون مواطن من إجمالي 98 مليون على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" وهي إحدى أقل معدلات التطعيم بالمنطقة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت أن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.