كارمن سليمان وحازم شاهين نجما حفل مهرجان القلعة.. الليلة

تستعد المطربة الشابة كارمن سليمان، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، برفقة فرقتها الخاصة، اليوم الإثنين، على خشبة مسرح المحكي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

يبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءً، وتقدم خلاله كارمن مجموعة من أشهر أعمالها القديمة والحديثة منها "كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي"، بالإضافة إلى باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.

ويسبق "كارمن"، حفل يقدمه المغني وعازف العود حازم شاهين برفقة فرقته، يبدأ في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث، بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة.

حازم شاهين

6 منافذ لبيع التذاكر في المدخل الأول للقلعة وسعر التذكرة 20 جنيهًا

وتتوفر التذاكر الخاصة بالحفل في نفس اليوم داخل القلعة بفئة واحدة سعرها 20 جنيهًا، من خلال 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميًا، ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة.



وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بداية الأسبوع الماضي، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكي.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم: المطرب أمجد العطافي، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، والدكتورة عزة مدين، والفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، والإعلامي أمجد مصطفى، والمطربة ريم كمال، والسوبرانو داليا فاروق، وحمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، والمهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، واسم المهندس مؤنس العطوي، وفراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، واسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى الموسيقى والأوبرا والباليه.