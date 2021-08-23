«الثقافة الأردنية» تشارك بـ«ليلة الأنحوتة» فى مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية

تشارك وزارة الثقافة الأردنية بمسرحية "ليلة الأنحوتة" للمخرج إياد الريموني في مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي الذي يقام في بمدينة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 27 أغسطس الجاري.

مسرحيّة "ليلة الأنحوتة" من تأليف وإخراج إياد الريموني، وتمثيل ميس الزعبي، إيّاد الريموني، تصميم موسيقي عبد الرزاق مطريّة، وتصميم الإضاءة مكرم الكفاوين، مساعد مخرج جمال الرشيد.

المسرحية تنتمي للمسرح التجريبي، و تتناول موضوعات اجتماعية تتعلق بقضايا المرأة، مع اسقاطات عن الراهن الاجتماعي، وتوظف السينوغرافيا بانسجام مع سياقات مشاهد العرض ولوحاته، والمسرحية ستشارك أيضًا في مهرجان ربيع الوفاء العربي للمسرح الدولي في تونس.

كما استضاف مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، مساء الأحد، الدورة الحالية من مهرجان مسرح بلا إنتاج في دورته 11، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والذي يستمر حتى يوم ٢٦ من الشهر الجاري، حيث أن ضيف شرف الدورة الحالية الدكتور أشرف زكي.

وقال أحمد سمير، مدير مهرجان مسرح بلا إنتاج، إن هذه الدورة جاءت بعد توقف جائحة كورونا، بالإضافة إلى أنها دورة استثنائية؛ نظرًا لكون ضيف شرفها الفنان أشرف زكي، وأن سبب اختياره كضيف شرف هو يعود لتأثير نقيب المهن التمثيلية ودوره القوي في دعم العمل النقابي والدور الفني والثقافي، واصفًا إياه بالمرايا للوسط الفني وخير ممثل عنهم.

وأضاف "سمير"، أنه يشارك في المهرجان عدة دول وهي فلسطين، الأردن، السعودية، ليبيا، وإسبانيا، وأن أعضاء تحكيم المسابقات والعروض التي يحتضنها المهرجان من دول الإمارات، ألمانيا، ومصر، مؤكدًا أن عروض الشباب الفني تعد دعم للمهرجان، ودورنا هو احتواء تلك المواهب وتوفير منصات العرض من مختلف المسارح والمعدات والإضاءه لظهور تلك العروض الفنية للنور وفي مناخ يظهر تلك المواهب في أحسن صورها.

وعن فكرة المهرجان، قال "سمير"، إن فكرة المهرجان هي مسرح يحتوي مواهب الشباب دون انتظار تمويلات ضخمة أو دعم من جهات فنية كبيرة، وذلك بأي تكاليف ممكنة.