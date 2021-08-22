الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بحجز متهم ضرب مُسنًا وابنته في عين شمس

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحجز متهم ضرب مُسنًا وابنته في عين شمس لحين استكمال استجوابه.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهم يضرب المسن وابنته داخل عقار أشير إلى أنه في عين شمس بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته؛ فأخطرت الإدارة النيابة المعنية بالواقعة، وكلفت الشرطة بالتحري عن أطرافها، فأسفرت عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها.

وتوصلت التحقيقات إلى اتفاق ابنتي المتهم والمجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى (محافظة الإسكندرية)، إذ توجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى (الإسكندرية) فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها كما تدوول المقطع المصور.

وأقر المتهم في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما لغضبه من تحريض ابنة المجني عليها ابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة، موضحًا أن المجني عليهما تعديا عليه بالسب فضربهما، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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