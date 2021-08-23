«على ضفاف النيل».. معرض فنى بقصر البارون

افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، معرضًا فنيًا بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، تحت عنوان «على ضفاف النيل»، يأتى ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتصوير في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، واحتفالات فيضان النيل في الخامس عشر من نفس الشهر

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، أن هذا المعرض يأتي ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه قصر البارون إمبان تحت عنوان «بين القصرين»، والذي يتضمن عدد من الفعاليات يتم تنفيذها بالتعاون بين قصري المانستيرلي والبارون، في انعكاس لأوجه التعاون بين القطاعات المختلفة بالوزارة لتبادل الخبرات واستهداف عدد أكبر من الجمهور، و ذلك تأكيدًا على الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقوم به الوزارة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا، كمال مدير عام التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، إن معرض «على ضفاف النيل» هو جزء من فعالية تحمل نفس الاسم، حيث تضمنت إلى جانب المعرض ورشة تصوير بقصر المانسترلي بمشاركة ٢٣ طفلًا وثقوا من خلال كاميرات هواتفهم مناظر وممارسات ثقافية تتم على ضفاف النيل.

وأضاف «كمال»، أن الهدف من المعرض هو إبراز أهم الأنشطة التي تمارس على ضفاف النيل على مر العصور مثل الصيد سواء كان حرفة أو هواية أو استخدامه كوسيلة للمواصلات، بالإضافة إلى مشاهد السباحة في النيل ورياضة التجديف، وكذا رصد السلوكيات الخاطئة التي تتم به، لافتة إلى أنه شارك بالمعرض حوالي ١٥ فنانًا من هواة التصوير، ونتاج ورشة التصوير التي تمت بقصر المانسترلي.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح قصر البارون إمبان نهاية شهر يونيو 2020 بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضًا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة، وقد بناه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان على طراز العمارة الهندية.