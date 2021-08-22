سيمون تكشف كواليس صورة نجوم التسعينات: لماذا اختفى أبناء جيلها؟

نشرت الفنانة سيمون صورا عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك تجمعها بعدد من نجوم الثمانينات والتسعينات وهم المطرب النوبي حسن عبدالمجيد والمطرب إبراهيم عبدالقادر والمطربة داليا صاحبة أغنية "أنا بحبك إنت بحبك زي ما إنت" وإسماعيل البلبيسي صاح أغنية "الغربة".

سيمون وابطال التسيعنات

وتداول عدد كبير من وراد مواقع التواصل فيسبوك الصورة عبر حساباتهم المختلفة متسائلين عن سر جمع هؤلاء النجوم في صورة واحدة وهل هناك عمل جديد يجمعهم قريباً ام لا خاصة ان سيمون عندما نشرت الصورة علقت عليها قائلة "من مؤتمر الاغنية" وهو ما يشير إلا وجود عمل فني يجمعهم.

"الدستور" تواصلت مع الفنانة سيمون الذي كشفت لنا كواليس التقاط الصور قائلة "ده كان مؤتمر للمطربين علي ما أعتقد من سنتين واتقابلنا كلنا واتكلمنا عن الأغاني والذكريات وكان فيه صحفيين كتير".

وردت سيمون علي أسباب اختفائها وعدم مشاركتها في إحياء حفلات سواء خاصة أو في مهرجان تابع لوزارة الثقافة: "والله انا فرقتي من اقوي الفرق علي مدار اكتر من ٢٥ وكلهم ما شاء الله بقوا موزعين كبار ومع ذلك بنعمل حفلات في جمعيات واماكن مختلفة منهم سرطان الثدي وغيرهم كتير".

سيمون وابطال التسيعنات

وحول ما إذا تم العرض على سيمون أو أي من أبناء جيلها المشاركة في حفلات تابعه لوزارة الثقافة سواء مهرجان الموسيقي أو القلعة قالت "لم يتم دعوتنا ويمكن يكون السبب تغير الأجيال لكن صدقني إحنا بنعمل نجاحات جميلة بشهادة المتواجدين".

أما كواليس الصورة التي نشرتها سيمون فبعد البحث والتدقيق توصلت "الدستور" إلي انها كانت في مؤسسة الأهرام 2017 عندما اجتمع كل نجوم الثمانينات والتسعينات وقرروا تقديم حفل واحد لهم جميعًا أطلق عليه حفل القرن واجتمعوا في الأهرام لإعلان تفاصيل الحفلة في مؤتمر صحفي.

حضر المؤتمر كل من نجوم هذه الحقبة الغنائية المهمة وأبرزهم إيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومنى عبد الغني وعلي حميدة وخالد علي وحسام حسني وحسن عبد المجيد وأحمد جوهر وخالد منيب وهشام نور وحمدي باتشان وإسماعيل البلبيسي والمطربة حنان وداليا ووإبراهيم عبد القادر.