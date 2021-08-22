«خارجبة أمريكا»: تنظيم القاعدة لا زال موجودا في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، أن تنظيم القاعدة الإرهابي، لازال موجودا في أفغانستان، مشيرا إلى أن من متطلبات العمل الأمريكي الآن هو أن تكون على اتصال مع طالبان التي تسيطر على كابول.

وقال بلينكن في مقابلة مع "فوكس نيوز صنداي": "كما نعلم جميعاً، ذهبنا إلى أفغانستان قبل 20 عامًا بمهمة واحدة وهدف واحد، وهو التعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر، لتقديم بن لادن إلى العدالة، وهو ما فعلناه لعقد من الزمن، ولتقليص قدرة القاعدة على فعل الشيء نفسه مرة أخرى، ومهاجمتنا من أفغانستان، وكان ذلك، بالنسبة للرئيس، ناجحاً".

وردا على سؤال عما إذا كان تنظيم القاعدة قد اختفى من أفغانستان، أضاف بلينكن: "أن قدرة التنظيم على تنفيذ هجوم آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر، تضاءلت بشكل كبير وواسع".

وعندما أصر المضيف كريس والاس معرفة عما إذا كانت القاعدة "قد اختفى" أو بقايا منه، أقر بلينكن قائلا: "إنه لم يختف. نعم. يوجد".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى حقيقة أن حركة طالبان تسيطر على كابول، لذا يتعين على الولايات المتحدة التعامل معهم في الوقت الذي تحاول فيه إجلاء الناس من العاصمة الأفغانية، لافتا إلى أن الاتصال مع طالبان يمتد إلى ما بعد الانهيار في أفغانستان منذ المحادثات في قطر.

وأوضح: "لدينا منذ فترة طويلة، اتصالات مع طالبان، على المستوى السياسي في الدوحة والعودة إلى الوراء بضع سنوات"، مضيفا: "كذلك الآن على الأرض في كابول، (لدينا) علاقة عمل، من أجل تفادي التضارب من أجل حل أي مشاكل مع الأشخاص الذين يصلون إلى المطار. كان هذا مهمًا للغاية للتأكد من أنه يمكننا بالفعل تعزيز مصالحنا الخاصة وإخراج الناس بأمان وفعالية قدر الإمكان. هذه هي طبيعة العلاقة".

وردا على سؤال بشأن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وجود اتفاق مع طالبان وإجراء مفاوضات مع الحركة، وعما إذا كان ذلك يضفي ذلك عليهم شرعية بالفعل، قال بلينكنم: ""إنهم يسيطرون على كابول. هذا هو الواقع. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتعامل معها".

وأضاف: "ما أركز عليه، ما نركز عليه جميعًا هو إخراج الناس والتأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا للقيام بذلك. وفي هذه الحالة، أعتقد أن من متطلبات العمل أن تكون على اتصال مع طالبان التي تسيطر على كابول".

وكشف بلينكن عن أن الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، أخبره في مكالمة هاتفية أنه يعتزم "القتال حتى الموت" في اليوم السابق لفراره من البلاد.