الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إسبانيا

السيسي
السيسي

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً على الصعيد الاستثماري، تعزيزاً لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.


ومن جانبه، أشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.

السيسي اسبانيا مصر الحكومة الإسبانية

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