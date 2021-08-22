الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«صفعة 20 مرة على وجهه».. فحص فيديو اعتداء بلطجى على شاب ببلبيس

واقعة بلطجة في بلبيس
واقعة بلطجة في بلبيس

تفحص الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية فيديو التعدي على مواطن بالأيدي وإشهار سلاح أبيض في وجهه وفقا لما ورد بالفيديو في قربة ميت ربيعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو يظهر اعتداء أحد الأشخاص على شاب مستخدمًا سلاحًا أبيض.

وأوضح ناشر البوست أن البلطجي اعتدى على الشاب بضرب مبرح، وصفعه عدة مرات، في استسلام كامل من الشاب خوفًا من ضرب الآخر له بالسنجة التي يحملها في يده التي يفرض بها سيطرته على الأهالي بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وانتاب رواد مواقع التواصل حالة من الغضب ووصفوا المعتدي بالبلطجي الذي يمارس أفعال القوة على الضعفاء، ظنًا من أنه سينجو بفعلته، ولكنه لسوء حظه رصدت كاميرات المراقبة جرمه، وطالبوا بسرعة القبض عليه.

محافظة الشرقية وزارة الداخلية مواقع التواصل ربيعة مقاومة السلطات سلاح أبيض كاميرات المراقبة استعراض القوة قانون العقوبات تواصل الاجتماعي

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