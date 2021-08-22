أهل زوجة محمد رمضان يتوافدون لتأدية واجب العزاء بمسجد الشرطة

توافد عدد كبير من أهالي زوجة الفنان محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لتأدية واجب عزاء في وفاة حماته التي غيّبها الموت مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تشييع الجثمان صباح اليوم إلى مقابر العائلة.

وقرر محمد رمضان نقل عزاء حماته من الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر؛ لمنع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، ونسق رمضان مع إدارة المسجد ليكون العزاء عقب صلاة المغرب مباشرة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحياء النجم محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا داخل جولف بورتو مارينا، حضره عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

توافد اهالي زوجة محمد رمضان

وحرص رمضان في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة استقباله قائلاً: «أنتم اللي عملتوا الاختراع.. أنا ممثل مش مطرب بس أنتم اللي عملتوا مني مطرب له أعلى نسبة استماع».

وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني الاستعراضية منها ثابت "أقوى كارت" و"الملك"، "يا حبيبي"، "أنا جدع" و"الحفلة"، إضافة إلى أغنيته الجديدة "على الله".

كان آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل موسى وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.