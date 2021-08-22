التحقيق مع متهم هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا

بدأت جهات التحقيق بعد نجاح أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا متنوعا بالقاهرة، مباشرة التحقيقات معه.

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، قيام مالك شركة للتنمية والتجارة، مقيم بدائرة قسم المعادى بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد 577 حكما قضائيا متنوعا فى قضايا «تبديد- ضرب- مباني- سرقة تيار كهربائى»، بإجمالى عقوبات 126 سنة حبسا، وكفالات 56550 جنيها بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.