«العجوانى»: التسجيل المسبق للشحنات يقلل زمن الإفراج الجمركى

قال المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، إن التسجيل المسبق للشحنات “ACI” من شأنه أن يقلل زمن الإفراج الجمركي وفترات تخزين البضاعة، حيث يدفع المستوردون أموالًا مهدرة بالعملة الصعبة لتخزينها، حتى يحين موعد الإفراج الجمركي عنها.

وأكد «العجواني» في تصريحات صحفية أن نظام النافذة الواحدة، يقضي على البضائع المهربة وغير المطابقة للمواصفات، فضلًا عن أنه يوفر الجهد والوقت، ولكن هناك تخوفًا من أن يؤدي عدم الدراية بالنظام الجديد لمشكلات تتعلق بالتأخر في عمليات التسجيل، لهذه الأسباب يجب إتاحة فترات كافية لحين تدريب جميع المستوردين والمستخلصين على آلية تنفيذ التسجيل التي تبدو معقدة نوعًا ما، لمعرفة النظام الجديد جيدًا.

وأكد أن بعض الشركات العالمية لا تستطيع التسجيل على النافذة الواحدة، خاصة أن القانون يلزمها بالتسجيل ضمن المنظومة الجديدة، فضلًا عن عدم معرفة عدد كبير من المستوردين والمستخلصين بكيفية التسجيل في نظام النافذة الواحدة.

وشدد على أن التسجيل الجمركي المسبق يعد من الطرق الحديثة في إدارة الدول للتخليص الجمركي، وسيسهم في تحقيق طفرة جمركية بما يتضمنه من ممارسات عالمية تساعد في تنشيط حركة التجارة والتنمية في مصر.