الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحفيين» تنسّق مع «الصحة» لتلقى أعضاء النقابة لقاح كورونا

نقابة الصحفي
نقابة الصحفي

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، وكيل مجلس النقابة، عن تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا؛ اتساقًا مع جهود الدولة في مواجهة الجائحة، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم. 

وقال عبدالمجيد، في بيان، الأحد، إن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا، موضحًا أنه يتعين على الراغبين في الحصول على المصل من الزملاء وأسرهم الآتي:

١- مَن لم يسبق لهم التسجيل عليه إرسال صورة بطاقة الرقم القومي إلى رقمي الواتس المدرجين بهذا الإعلان؛ حتى يتسنى للجنة الرعاية الاحتماعية والصحية إعداد الكشوف، لاستكمال الإجراءات. 

٢ - تشمل الخدمة كل الزملاء بمختلف المحافظات. 

٣ - من سبق لهم التسجيل إخطارنا بصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم التسجيل والمنطقة الصحية. 

٤ - سكان محافظة القاهرة ترسل بياناتهم على رقم الواتس: ٠١٠٢٣١٨٧٢٩٠ (منى جمال). 

٥- سكان كل المحافظات باستثناء القاهرة، ترسل على رقم الواتس: ٠١٠١٥٠٤٦٤٢٣ - (محمد مصطفى).

وزارة الصحة محافظة القاهرة نقابة الصحفيين فيروس كورونا الدولة المصرية وزيرة الصحة

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