عضو بـ«تعليم النواب»: زيادة الجامعات الأهلية سيقلل مصروفات «الخاصة»

قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ورئيس جامعة بنها السابق، إن أزمة ارتفاع مصروفات الدراسة بالجامعات الخاصة ستحل مع افتتاح الجامعات الأهلية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المعروض من الجامعات سيقلل سعر المصروفات كنتيجة طبيعية ، خاصة وأن الجامعات الأهلية ستكون بأسعار معقولة في مقابل خدمة متميزة مشابهة لما تقدمه الجامعات الخاصة.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر تعاني من قلة عدد الجامعات في مقابل عدد السكان، فالمعدل العالمي يحدد جامعة لكل مليون شخص بينما في مصر 72 جامعة حكومية وخاصة فيما يجب أن يصل عدد الجامعات لـ100 جامعة كحد أدنى، لذلك أمر الرئيس بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، حيث ستفتح 4 جامعات أبوابها للطلاب بداية من العام الدراسي المقبل، وهي جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، على أن تبدأ إجراءات إنشاء 13 جامعة أهلية جديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن العام الماضي، أن مصر بها 72 جامعة، مشيرًا إلى أنه يخطط لأن يصل عدد الجامعات في مصر بحلول عام 2032 لـ125 جامعة، كما افتتح الرئيس مؤخرا جامعات “الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، والجامعة المصرية اليابانية”، وأمر بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتى ستبدأ بها الدراسة هذا العام وتم تشكيل مجلس أمنائها برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.

وسبق وأعلن الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الفنية، أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، و4 جامعات حكومية، و5 جامعات أهلية، و8 جامعات خاصة، و4 أفرع لجامعات دولية، بإجمالي 24 جامعة خلال الخمس سنوات الماضية بمتوسط جامعة جديدة كل سنة.