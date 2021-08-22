وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جناح جامعة دمياط في أرض المعارض

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة دمياط بمعرض التعليم العالي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويقام بمشاركة 40 جامعة ومعهدًا، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال زيارته لجناح الجامعة، استمع الوزير لشرح تفصيلي قدمه الدكتور ياسر عبد العزيز سمرة عميد كلية التجارة لما تقدمه الجامعة بكلياتها المختلفة من برامج تعليمية مختلفة وعلى الأخص البرامج التي تم استحداثها مؤخرًا.

وقد وافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة في جلسته الشهر الماضي على مشاركة الجامعة بالمعرض التعليمي والذي يهدف إلى الترويج لأفضل البرامج والتخصصات التي تقدمها كليات الجامعة المختلفة، وكذلك عرض التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات وشروط القبول بها، كما يساهم المعرض في مساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب لقدراتهم ومهاراتهم.

جدير بالذكر أنه قد تم استحداث العديد من البرامج الدراسية المميزة في السنوات الأخيرة مثل كلية العلوم برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، و برنامج البيولوجيا الجزيئية، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية.