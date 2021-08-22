الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 79 سلاح ناري و142 قضية مخدرات خلال 24 ساعة في حملات أمنية

سلاح
سلاح

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 79 قطعة سلاح ناري، و142 قضية مخدرات وتنفيذ 50430 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وكانت حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت أمس السبت، من ضبط 66 قطعة سلاح نارى، و164 قضية مخدرات، وتنفيذ 51566 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الحملات من ضبط 66 قطعة سلاح نارى بحوزة 50 متهمًا، وتنفيذ 51566 حكما قضائيا متنوعا، و3 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهمًا ارتكبوا 13 حادثا متنوعا.

كما تم ضبط 164 قضية مخدرات بإجمالى 174 متهمًا، و14 متهما هاربا، و338 دراجة نارية مخالفة، و23631 مخالفة مرورية متنوعة.

وزارة الداخلية الأسلحة النارية الامن العام خارجين على القانون مكافحة الجريمة ضبط الخارجين على القانون

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