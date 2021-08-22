«يفضلون الوحدة وغيرتهم شديدة».. صفات الرجال مواليد برج العذراء

يمتلك مواليد برج العذراء الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الأبراج الترابية المميزة، لهم الكثير من العيوب أيضًا مثل صفاتهم المميزة، لذلك تتحدث اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ"الدستور"، عن صفات الرجال مواليد برج العذراء.

مميزات الرجل برج العذراء:

يتميز الرجال مواليد برج العذراء بأنهم أصحاب جسد قوي وقدرة عالية على تحمل التعب والإرهاق والضغط في العمل وصادقين في أحاسيسهم ومشاعرهم ولا يحبون الكذب، ولا يخذلون الآخرين، فضلا عن أنهم مخلصين جدا.

يحبون النظام والترتيب ويكرهون الفوضى، يتميزون بالحماس في العمل دون ملل، ويميلون إلى الابتعاد عن الناس ويفضلون الوحدة بسبب شعورهم بعدم الارتياح، بالإضافة إلى أنهم لا يثقون في الناس بسرعة.

أصحاب شخصيات قوية ويعطون نصائح مهمة ويخفون مشاعرهم عن الآخرين، ويسعون دائما إلى تحقيق مطالبهم في فترة زمنية قصيرة يقومون بنقد الآخرين، ويأخذون وقت كبير قبل اتخاذ أي قرار فضلا عن انهم جادين جدا في عملهم ومتفانين.

يتميزون بحس فني مميز ويعبرون عما في داخلهم من خلال الموسيقى، أو الرقص، أو التمثيل، ويلجئون إلى الفن كنشاط للترفيه عن النفس وهروب من الواقع ويتميزون بذاكرتهم القوية، وتعتبر الذكريات عندهم نافذة للترويح عن النفس.

لديهم الكثير من الصبر ويعتمدون بنسبة كبيرة على ذاتهم، ويحبون إنجاز أمورهم بأنفسهم يرغبون بتعلم الكثير من الأمور الجديدة، ويستطيع الآخرين الثقة بهم، لا يحبون خذلان أي أحد، بل يريدون أن يعلم الجميع بوجودهم دائماً لمساعدتهم بغض النظر عن السبب ويتميزون بغيرتهم الشديدة.

يتميز بتواضعهم في معاملتهم مع الآخرين، ويتفاخرون بإنجازاتهم ولكن بدون غرور ويستمعون للناس ويهتمون بمشاعرهم ومشاكلهم ويحترمون آراءهم ويحاولون رؤية الجوانب الإيجابية في الحياة.

عيوب الرجل برج العذراء:

لا يمنحوا أى أحد ثقتهم بسهولة، واختلاطهم بالآخرين صعب ويميلون إلى الوحدة، والغموض، والتدقيق على كل شئ، ويوجهون نقد قاسي لأي شخص مما يجعل الناس تنفر منهم، كما أن ردود أفعالهم سريعة.

يتأكدون من صحة كل شيء قبل القيام به، يعتمدون على العقل فقط في اتخاذ قراراتهم ويبعدون عن العاطفة، مما يجعلهم قاسيين في قراراتهم وردود أفعالهم، ويجدون صعوبة كبيرة في اختيار الأصدقاء والأشخاص المقربين منهم.

يمتلكون شخصية عنيدة ويصعب على الآخرين فهمهم، وعند إصرارهم على رفض أي شيء في حالة عدم اقتناعهم به لا يمكن لأحد تغيير رأيهم، ولا يستطيع التعبير عن مشاعرهم بشكل مناسب لذلك يبدون للناس انهم محافظين.

أصحاب شخصية قلقة ومتوترة في كثير من الأحيان ويميل إلى الشعور بالإحباط بسهولة بسبب أمور بسيطة فضلا عن أنهم يملكون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بالشكل المطلوب، يفعلون ما يستطيعون لجعل علاقتهم العاطفية ناجحة ولكن اذا رأوا أنه يجب إنهاء العلاقة ينهوها فورا دون تردد.