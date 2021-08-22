الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

في إطار البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السادسة عشر، والتي تستمر حتى 30 أغسطس 2021. ​تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم عددا من الفعاليات واللقاء الثقافية والفنية. 

وتعقد المكتبة في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، الجلسة الثانية من مؤتمر "السرد السكندري في ظل كورونا"، حيث يتم مناقشة الأعمال الإبداعية الأدبية: رواية "قارورة عطر"، للكاتب بشرى أبو شرارة، وتناقشها الناقدة دكتورة سحر شريف، رواية "عدل افتراضي"، للكاتبة سالمة المغربي، ويناقشها الناقد دكتور محمد شاكر، رواية "عذارى أوراق التوت"، للكاتبة سعدية خليفة، ويناقشها عبد المنعم كامل، رواية "بين حياتين"، للكاتبة عبير خالد يحيي، ويناقشها دكتور محمد الحداد. رواية "سبديلا"، للكاتبة دكتورة كوثر مروان،و يناقشها محمد الحناطي. والمجموعة القصصية "قط يعري العالم"، للكاتب محمد سرور، وتناقشها دكتورة نهلة راحيل .
في سياق متصل يليها في الثالثة والنصف عصرا، حلقة نقاشية  تحت عنوان: "اتجاهات القراءة الأدبية المعاصرة" تجمع بين الكاتب الصحفي إيهاب الملاح، والكاتب الصحفي سامح فايز، ويديرها الكاتب إسلام وهبان.

أما في السابعة مساء، فتعقد ندوة أخرى تحت عنوان "تفاءل..اِسعَ". عن التفاؤل. عن السعي. عن تحدي الصعاب والمعوقات، ومحاولة تجاوزها بشتى الطرق. يتحدث فيها دكتور خالد حبيب خبير الموارد البشرية، والتخطيط مع الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي.

يشار إلى أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، جاء ليحقق أمنية طالما تمناها مثقفو الإسكندرية على مدى عقود من الزمان، وقد تحققت الأمنية من خلال مكتبة الإسكندرية بعد افتتاحها مباشرة في عام ٢٠٠٢ بتنظيم معرض دولي للكتاب باسم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب. لقد استطاع معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب أن يلفت النظر، وأن يلقي الضوء بقوة على الإسكندرية ومثقفيها، وأن يقوم بعمل حراك ثقافي كبير يزداد عامًا بعد عام، وهو يتعاظم ويتوسع عامًا بعد عام، وقد زاد الإقبال عليه سواء من دُور النشر المتعددة من كل دول العالم، أو من نجوم المجتمع الذين يحرصون على التواجد داخل البرنامج الثقافي للمعرض.

كما أُضيف جناح سور الأزبكية ليكون من ضمن أجنحة المعرض مراعاة للشباب الذين يريدون الحصول على كتب رخيصة الثمن إلى حد ما، وبالفعل يشهد هذا الجناح إقبالاً كبيرًا من الشباب والكبار للحصول على الكتب المختلفة، خاصة أنه بين أروقته كتب نادرة ليس من السهل العثور عليها في أي دور نشر نظرًا لنفادها وعدم طباعتها مجددًا. ويحرص المعرض كل عام على استضافة دولة كضيف شرف يتم تسليط الضوء على ثقافتها وتراثها والمعالم الرئيسية لرموزها ومفكريها.

اتجاهات القراءة الأدبية المعاصرة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب عدل افتراضي سحر شريف السرد السكندري فى ظل كورونا

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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