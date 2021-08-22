الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات مقطع فيديو لبائع يتلاعب فى الميزان

الميزان
الميزان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) متضمنًا قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب في الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراه دون دراية المشتري.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (بائع خضروات بأحد الأسواق الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج).

 

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حياة ثقافية كريمة

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