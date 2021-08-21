القبض على نائب تونسي متورط في قضايا فساد

ألقت السلطات التونسية، السبت، القبض على النائب لطفي علي، بتهمة التورط في قضايا فساد وتم إحالته إلى جهات التحقيق المعنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أن الإدارة الفرعية للأبحاث والإدارة الفرعية للاستعلام أوقفت لطفي علي النائب بالبرلمان المجمّد بمنزل في جهة لافايات بالعاصمة، والتحفظ عليه ومباشرة تحقيق قضائي معه في تبييض الأموال والثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك حسب موقع "موزاييك" التونسي.

وكان لطفي علي، محل 3 منشورات تفتيش ضمن جرائم تدليس واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك حسب الجبابلي.

وأوضح الموقع التونسي أنه سبق للنيابة العمومية، فرض حظر السفر على 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، ومن بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا سليم الفرياني ورئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة والنائب لطفي علي وشقيقه.

غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مفاجئ

وأغلقت قوات من الشرطة التونسية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، بعد أن أخلته من الموظفين.

ونقل شهود عيان لإحدى الصحف الألمانية، أن والي تونس حضر إلى مقر الهيئة الواقع بمنطقة البحيرة الراقية والقريبة من وسط العاصمة، ورافقته قوات الشرطة.

ولم يتضح سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة بقانون منذ 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات على القضاء.

حكومة جديدة لتونس قريبا

وأكد قيس سعيد الرئيس التونسي، الخميس الماضي، أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن قراراته تُبنى على أساس مصالح الشعب لا الأهواء الشخصية.

وأسدى قيس سعيد تعليماته للمسؤولين بوضع تصوّر واضح ودقيق يُمكّن من التسريع في إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 المموّل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيّما مع اقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية.