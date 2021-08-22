الإعصار «غريس» يضرب شرق المكسيك ويتسبب بمقتل 8 أشخاص

قالت السلطات المكسيكية إن الإعصار "غريس" اجتاح البلاد، السبت، مصحوبًا بأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة 8 أفراد على الأقل.

والإعصار "غريس" عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس "سافير-سيمبسون" للأعاصير المؤلف من خمس درجات، ووصل إلى الساحل قرب منتجع تيكولوتلا بولاية فيراكروز في الساعات الأولى من الصباح مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 201 كيلومتر في الساعة.

وأظهرت محطة تلفزيونية محلية فيضانات عارمة في منطقة خالابا بولاية فيراكروز، كما تسبب الإعصار أيضا بانقطاع الكهرباء واقتلاع الأشجار، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت السلطات إن "غريس" اجتاح ساحل المكسيك المطل على الكاريبي الأسبوع الماضي وتسبب بانقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص لكن دون التسبب في خسائر في الأرواح، كما اجتاح جاميكا وهايتي اللتين ما زالتا تعانيان من آثار زلزال بلغت قوته 7.2 درجة.

وكانت وكالة "فرانس برس"، أفادت في وقت سابق، بأن السلطات المكسيكية رفعت حالة التأهب اليوم مع وصول إعصار "غريس" إلى ولاية فيراكروز المنتجة للنفط، مشيرة إلى اعلان المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير قوله: إن "غريس" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة ليل الجمعة السبت قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية.

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حث الناس في خمس ولايات على اللجوء للأماكن المرتفعة والملاجئ.

وقال لوبيز أوبرادور على "تويتر": "إنه تم تجهيز الآلاف من قوات الحماية المدنية ووزارة الدفاع والبحرية وكذلك شركة الكهرباء الحكومية".

وقال المركز الأمريكي للأعاصير و مقره ميامي إن "غريس" كان على بعد نحو 165 كيلومترا شمالي مدينة فيراكروز في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ويتحرك غربا بسرعة 17 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز أن "غريس" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة ليل الجمعة السبت قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية.

وقال المركز إن "غريس تحول بسرعة إلى إعصار كبير".

وقالت السلطات المكسيكية إن غريس اجتاح في الأسبوع الماضي ساحل المكسيك المطل على الكاريبي وأسقط أشجارا وتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص من دون التسبب في خسائر في الأرواح. كما اجتاح "غريس" جامايكا وهايتي اللتين ما زالتا تترنحان من آثار زلزال بلغت قوته 7,2 درجة مصحوبا بأمطار غزيرة.