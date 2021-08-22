الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 7 منشآت وضبط أدوية مستوردة غير مسجلة فى حملة بالإسكندرية

حملة مكبرة بوسط الإسكندرية
حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

نفذ حى وسط الإسكندرية، مساء اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم، والكافيهات، والمقاهي والمحلات، والصيدليات بمشاركة الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبقيادة المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

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حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

تم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة بشوارع: (نبيل الوقاد ومتفرعاته، السلطان حسين، عائڜة التيمورية وقيصر)، بمشاركة معاون رئيس حي وسط للخدمات، رئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، إدارات المتابعة، إشغال الطرق، والإيرادات، ومديريات: الشئون الصحية، التموين، الطب البيطري، والقوي العاملة وجهاز حماية المستهلك.

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حملة مكبرة بوسط الإسكندرية


وأسفرت الحملة عن إغلاق 7 منشآت لعدم وجود تراخيص، وتحرير جنحة صحية بمعرفة التفتيش الصيدلي لضبط أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة بصيدلية بمحرم بك.


كما تم تحرير 5 إنذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة، لعدد ٥ منشآت لمخالفة قوانين العمل، وتحرير محضر من إدارة الرصد البيئي للمنشأة لعدم توفير حاويات.

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حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

كما تم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

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حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار تكليفات محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. 

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حملة مكبرة بوسط الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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حملة مكبرة بوسط الإسكندرية
وسط الإسكندرية حملة مكبرة المرور والتفتيش إغلاق ٧ منشات الاجراءات الوقائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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