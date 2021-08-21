الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قفزة في الصادرات.. حصاد نشاط وزارة التخطيط في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).

https://www.dostor.org/3546212


كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع تقييم رضاء المواطنين لدور مبادرة حياة كريمة فى تحسين مستوى البنية الأساسية فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة البالغ عددها 143 قرية.

https://www.dostor.org/3546732

بدأت الدولة المصرية تنفيذ البرنامج القومى لتطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى انتهت مرحلتها التمهيدية العام المالى الماضى 2020-2021، واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم النتائج الاستراتيجية للمبادرة فى قرى المرحلة التمهيدية / 375 قرية.

https://www.dostor.org/3546326

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تضاعف مساحة الأراضى المستصلحة بنسبة 217% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، إذ ارتفعت المساحة المستصلحة من 36.4 ألف فدان خلال عام 2008/2009 لـ 115.7 ألف فدان خلال عام 2018-2019.


https://www.dostor.org/3546554


أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لاسبانيا إلى حدود  525.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 429.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 319.8 مليون دولار بنسبة 22.5%.

https://www.dostor.org/3546719


أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا جديدا فى أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، وفى مقدمتها أسعار السيراميك والرخام والجرانيت والمواسير خلال النصف الأول من العام الحالى 2021.


https://www.dostor.org/3546591


انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل 1785 موظفًا من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

https://www.dostor.org/3546685
 

التخطيط الدكتورة هالة السعيد خطة معدل الفقر النمو السكاني الاحصاء صادرات التنظيم والإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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