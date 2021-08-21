السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب خلافات النسب.. حبس المتهمين بقتل صاحب محل بقالة بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بحبس 3 أشخاص صاحب معرض موتوسيكلات وعاملان لاتهامهما بقتل صاحب محل بقالة بقرية بطا مركز بنها بسبب خلافات النسب التابعة لمحافظة القليوبية.

واعترف المتهمين بالتحقيقات انهم تعدوا على المجني عليه أ س أ وابن عمه بالعصي والشوم، ما أصابه بكسر بعظام الجمجمة وإصابة ابن عمه بجروح قطعية وكدمات متفرقة وانهم هاجموه نظرا لخلافات النسب بينهم وبين المجني عليه القتيل.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت مامور مركز شرطة بنها بوجود هجوم ملثمين علي طالب "صاحب محل بقالة " بقرية بطا مركز بنها ووجود متوفي ومصاب. 

تمكنت اجهزة إدارة البحث الجنائي بالمديرية برئاسة اللواء محمد عناني من كشف غموض الواقعة وتبين من التحريات الأولية بمديرية أمن القليوبية أن المتهمين صاحب محل دراجات بخارية وعاملان هاجم المجني عليه وأبن عمه بسبب خلافات النسب والمصاهرة امام محل يمتلكه القتيل بقرية بطا وانهالوا عليهما بالشوم والعصي وفروا هاربين حيث تمكنت اجهزة الامن من ضبطهم وبعرضهم علي النيابة امرت بحبسهم وبسؤال المصاب الثاني قال مدرس"مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة"  .. قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص عاملان و صاحب معرض دراجات نارية قاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية  محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة 

وبسؤال شقيق المتوفى موظف بإحدى الشركات أيد ذلك وإتهم المذكورين بارتكاب الواقعة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين وكذا الآداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

محافظة القليوبية القليوبية أمن هجوم مركز شرطة صاحب محل عصا خشبية ضبط المتهم كسر بعظام الجمجمة مركز شرطة بنها

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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