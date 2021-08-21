«الكاثوليك» يتذكرون البطاركة الثلاث العظام في المسيحية

يحتفل الأقباط الكاثوليك، السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بذكرى أعظم 3 شخصيات في الكتاب المقدس، وفي كل الأديان تقريبا وهم إبراهيم وإسحق ويعقوب، الذين تسميهم الكنيسة بالبطاركة العظام.

تقرأ الكنيسة في مثل تلك المناسبة قراءات كنسية متعددة مثل الرسالة إلى العبرانيّين 27-17:11، وإنجيل القدّيس مرقس 27-18:12.

موقع كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالابراهيمية بالاسكندرية، وهو موقع رسمي معتمد بالكنيسة تحدث عن عظمة الاسماء الثلاثة قائلا انه على سبيل المثال في العهد القديم حينما اراد الله ان يهب اليهود ارضا حلف أنها تكون لإبراهيم وإسحق ويعقوب، كما قال الله في أكثر من موضع أنه هو إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، وقد ظهر الله لهؤلاء الثلاثة، وقد تشفَّع الشعب بهم مرات عدة، ووذكر الله نسلهم.

يضيف الموقع المعتمد في الدراسات المسيحية أنه وفي العهد الجديد تحدث المسيح عن كون هؤلاء الثلاثة في ملكوت السموات، وأن الأبرار سيذهبون ويتكئون معهم هناك، وأن الأشرار يُطرحون خارجًا بعيدًا عن مجمع الأبرار وقد استشهد السيد المسيح ودلَّل على القيامة والحياة الأبدية بذِكرهم في أكثر من موضع، وقد أراد الله أن يكرم هؤلاء الآباء بقوله "أنا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب"، فالله من تواضعه ومحبته لعبيده البشر يحب أن يكرمهم في السر والجهر.. لذلك قرن اسمه بأسماء أولاده الأبرار في بعض الحالات.

يقال في الطقس القبطي عن المنتقلين:"الرب ينيح نفوسهم في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب"، وهناك العديد من الإبصاليات والمدائح لهؤلاء الآباء في الإبصلمودية المقدسة منها: إبصالة آدام لتذكار القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب، تقال يوم 28 من شهرمسرى القبطي، بالاضافة الى إبصالية واطس لـ تذكار الأباء القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب، تقال ايضا في يوم 28 مسرى. وكذلك هم يُذكرون من ضمن مَنْ نتشفع بهم في إبصالياتٍ عدة، بخلاف وجود عيد لهم في السنكسار.