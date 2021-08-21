السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليك» يتذكرون البطاركة الثلاث العظام في المسيحية

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

يحتفل الأقباط الكاثوليك، السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بذكرى أعظم 3 شخصيات في الكتاب المقدس، وفي كل الأديان تقريبا وهم إبراهيم وإسحق ويعقوب، الذين تسميهم الكنيسة بالبطاركة العظام.

تقرأ الكنيسة في مثل تلك المناسبة قراءات كنسية متعددة مثل الرسالة إلى العبرانيّين 27-17:11، وإنجيل القدّيس مرقس 27-18:12.

موقع كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالابراهيمية بالاسكندرية، وهو موقع رسمي معتمد بالكنيسة تحدث عن عظمة الاسماء الثلاثة قائلا انه على سبيل المثال في العهد القديم حينما اراد الله ان يهب اليهود ارضا حلف أنها تكون لإبراهيم وإسحق ويعقوب، كما قال الله  في أكثر من موضع أنه هو إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، وقد ظهر الله لهؤلاء الثلاثة، وقد تشفَّع الشعب بهم مرات عدة، ووذكر الله نسلهم.

يضيف الموقع المعتمد في الدراسات المسيحية أنه وفي العهد الجديد تحدث المسيح عن كون هؤلاء الثلاثة في ملكوت السموات، وأن الأبرار سيذهبون ويتكئون معهم هناك، وأن الأشرار يُطرحون خارجًا بعيدًا عن مجمع الأبرار وقد استشهد السيد المسيح ودلَّل على القيامة والحياة الأبدية بذِكرهم في أكثر من موضع، وقد أراد الله أن يكرم هؤلاء الآباء بقوله "أنا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب"، فالله من تواضعه ومحبته لعبيده البشر يحب أن يكرمهم في السر والجهر.. لذلك قرن اسمه بأسماء أولاده الأبرار في بعض الحالات.

يقال في الطقس القبطي عن المنتقلين:"الرب ينيح نفوسهم في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب"، وهناك العديد من الإبصاليات والمدائح لهؤلاء الآباء في الإبصلمودية المقدسة منها: إبصالة آدام لتذكار القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب، تقال يوم 28 من شهرمسرى القبطي، بالاضافة الى إبصالية واطس لـ تذكار الأباء القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب، تقال ايضا في يوم 28 مسرى. وكذلك هم يُذكرون من ضمن مَنْ نتشفع بهم في إبصالياتٍ عدة، بخلاف وجود عيد لهم في السنكسار.

إبراهيم إسحق الأنبا إبراهيم اسحق الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك البطريرك إبراهيم إسحق البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

تنسيق كلية الشرطة 2021.. تعرف على خطوات التقديم والالتحاق عبر الإنترنت

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

العزاء في إمبابة.. محمد رمضان يكشف تفاصيل وموعد جنازة حماته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

حالته خطيرة.. إصابة جندي إسرائيلي بنيران من غزة

إصابة 17 فلسطينيًا في قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد