صرف سلع تموينية بـ3 مليار جنيه من 38 ألف منفذ تمويني

تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية شهريا السلع التموينية بـ3 مليار جنيه وفارق نقاط الخبز بواقع 350 مليون جنيه من خلال 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة للمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها لـ1300 مجمع استهلاكي شهرياً.

28 سلعة يتم صرفها شهريا أبرزها السكر والأرز والزيت

وتصل حجم السلع التموينية التي تضخ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة والدقيق ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الآخرى.

يوم 27 من كل شهر يتم توزيع السلع علي البقاليين

تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائيه من خلال شركتي الجملة ( العامة والمصرية) تقوم بضخ كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى تمهيدا لتوزيعها على المواطنين بدءا من كل شهر حتى نهايته.

تقوم شركتي تجارة الجملة بتوزيع السلع علي مخازن الجملة التي تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية والتي تعمل وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين علي بطاقة الدعم.

1500 مخزنا لتجارة الجملة مسؤول على توزيع السلع

وتقوم مخازن تجارة الجملة بضخ السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن المنتشرة بمحافظات الجمهورية، فيما يوجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تقوم بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.