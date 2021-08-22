الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند

جمهور الفنانة رنا سماحة: «أحلى مامي في الدنيا»

تصدرت رنا سماحة محرك جوجل في الساعات الأخيرة بعد أن نشرت صوره عبر صفحتها الرسمية بموقع “انستجرام ”، وأظهرت الصور التي شاركت بها رنا سماحة جمهورها عن مدى سعادتها الشديدة بطفلها الأول.

وأعربت زوجة الملحن سامر أبو طالب، عبر حسابها الشخصي  بموقع الإنستجرام" عن سعادتها، قائلًة: "إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا"، وعقب مشاركة صوره لها وهي تظهر حملها مع جمهورها، ومحبيها، لذلك كثرة  التعليقات من جمهور ومحبى الفنانة رنا سماحة عبر السوشيال ميديا.

رنا سماحة

كتبت شيرين يحيى: "أحلى مامى فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، وعبرت:" ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا"، كما عبر الفنان مينا عطا عن مدي سعادته: " احلي مامي في الدنيا يشرف علي خير البيبي القمر ".

وعلقت الفنانة أمينة:"بسم الله مشاء الله الله أكبر ربنا يتمم عليكي بالخير بس ان شاء الله لو بنوته تسميها أمينة ولو ولد أمينة برضو الأخير دا سامر بحبكم"، واضافت ايضا نورهان هشام: "مشاء الله ربنا يقومك بألف سلامة ياحبيبتي أنتي والنونو ياأحلي مامي".

وذكرت إحدى متابعات صفحة إنستجرام رنا سماحة هبه محمد: "أي يارنوش الحلوه دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يقومك بألف سلامة ياقلبي بحبك أوي".

الفنانه رنا سماحه جوجل انتسجرام طفلها الاول الملحن سامر أبو طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تنشر صورة غامضة بعد عقد قران أحمد سعد

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل غارات الجيش الإسرائيلي ضد 4 مواقع لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

فلسطين: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة لـ41