جمهور الفنانة رنا سماحة: «أحلى مامي في الدنيا»

بعد تصدرها التريند

تصدرت رنا سماحة محرك جوجل في الساعات الأخيرة بعد أن نشرت صوره عبر صفحتها الرسمية بموقع “انستجرام ”، وأظهرت الصور التي شاركت بها رنا سماحة جمهورها عن مدى سعادتها الشديدة بطفلها الأول.

وأعربت زوجة الملحن سامر أبو طالب، عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام" عن سعادتها، قائلًة: "إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا"، وعقب مشاركة صوره لها وهي تظهر حملها مع جمهورها، ومحبيها، لذلك كثرة التعليقات من جمهور ومحبى الفنانة رنا سماحة عبر السوشيال ميديا.

رنا سماحة

كتبت شيرين يحيى: "أحلى مامى فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، وعبرت:" ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا"، كما عبر الفنان مينا عطا عن مدي سعادته: " احلي مامي في الدنيا يشرف علي خير البيبي القمر ".

وعلقت الفنانة أمينة:"بسم الله مشاء الله الله أكبر ربنا يتمم عليكي بالخير بس ان شاء الله لو بنوته تسميها أمينة ولو ولد أمينة برضو الأخير دا سامر بحبكم"، واضافت ايضا نورهان هشام: "مشاء الله ربنا يقومك بألف سلامة ياحبيبتي أنتي والنونو ياأحلي مامي".

وذكرت إحدى متابعات صفحة إنستجرام رنا سماحة هبه محمد: "أي يارنوش الحلوه دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يقومك بألف سلامة ياقلبي بحبك أوي".