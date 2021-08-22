أبرز المعلومات عن «العفن البنى»

سادت حالة من الغضب على المواطنين بسبب ارتفاع سعر البطاطس في الأسواق، وظهور العفن البني الذي سبب خسائر اقتصادية، حسبما قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن العفن البني في سياق السطور التالية:-

العفن البني هو مرض تسببه بكتيريا "Ralstonia solanacearum".

يسمى العفن البني أيضًا باسم العفن الحلقي.

يعتبر العفن البني من الأمراض البكتيرية الخطيرة ولا يوجد علاج له حتى الآن.

ولا يوجد علاج له حتى الآن. يبقى العفن البني في الحقل لمدة طويلة يصعب على المزارع التخلص منه.

يبدأ عرض الإصابة بـ"العفن البني" بذبول مفاجئ للبطاطس دون سبب واضح وسابق.

يتسبب العفن البني في البطاطس في إصابة الدرنات نفسها من الداخل في أنسجتها .

. يعيش مكروب العفن البني في البطاطس لمدة تصل لـ10 سنوات في الزرع المصاب وحتى بعد التخلص منه.

ارتفاع نسبة الرطوبة هي السبب الرئيسي في ظهور العفن البني.

زيادة ماء الري أو سقوط الامطار هو سبب رئيسي أيضًا في الإصابة بالعفن البني.

هو سبب رئيسي أيضًا في الإصابة بالعفن البني. العفن البني يأتي بسبب زيادة نسبة الضوء التي تصل للنباتات .

يُجدر الإشارة إلى أن مدير مشروع مكافحة العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، قال إن محصول البطاطس مهم للغاية في مصر والمحصول رقم 2 في المحاصيل التصديرية ويدخل دخل كبير وعملة صعبة للعملية التصديرية، لافتة إلى أن مرض العفن البني من الأمراض الحجرية ولا يمكن تصدير أي بطاطس لو بها عفن بني.

وكل دول العالم تتفق على أن تصدير البطاطس لا بد أن تكون خالية من العفن البنى وكذلك البطاطس التي يتم استيرادها كتقاوى، لأن العفن البنى يمثل خطورة على النبات ويقلل الإنتاجية وجودة المحصول ويقلل من التصدير ولكن لا يوجد أبحاث حول خطورة العفن البني بالبطاطس على الإنسان.