أفريقيا الأكثر ضررًا.. «ماربورغ» وباء جديد يهدد العالم

لم ينته العالم من فيروس كورونا، إلا وظهر أحد الفيروسات الجديدة والقاتلة، فقد أكدت السلطات الصحية في غينيا الواقعة في غرب أفريقيا عن أول حالة إصابة بمرض فيروس “ماربورغ”.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا الفيروس، والذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى تشبه فيروس إيبولا، ففي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع "health line" الطبي الضوء على الفيروس الجديد.

وقد وصفت منظمة الصحة العالمية هذا المرض بأنه وباء قد ينتشر في العالم قريبًا، إذا لم يتم السيطرة علية، ما يعني أنه يمكن أن ينتشر بسهولة بين الناس إذا لم يتم منعه.

وأكدت السلطات الصحية في دولة غينيا الواقعة في غرب إفريقيا، أن الحالة التي أكتشفها الأطباء كانت في محافظة جيكيدو الجنوبية.

من جانبه قال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، في بيان إن احتمال انتشار فيروس ماربورغ على نطاق واسع يعني أننا بحاجة إلى إيقافه في مساره.

ما هو مرض فيروس ماربورغ؟

أوضح الأطباء، أن فيروس ماربورغ هو نوع من الحمى النزفية الفيروسية، وهي حمى معدية تسبب نزيفًا داخليًا، فهي رد فعل التهابي ساحق يقلل من عدد الصفائح الدموية لدى المريض وعوامل التخثر.

وعلى الرغم من أن بعض أنواع فيروسات الحمى النزفية يمكن أن تسبب أمراضًا خفيفة نسبيًا، إلا أن العديد من هذه الفيروسات يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا يهدد الحياة.

ينتمي فيروس ماربورغ لعائلة الفيروسات التي ينتمي إليها الإيبولا، فالأعراض متطابقة، والتي تشمل الحمى والتوعك وآلام الجسم والغثيان والقيء والإسهال والنزيف الداخلي.

تحدث العدوى عادةً عند الاتصال المباشر بسوائل الجسم للفرد المصاب، وعادة ما يكون أفراد العائلة المقربين، أو الأشخاص المشاركين في المناسبات.

من أين جاء فيروس ماربورغ؟

وجد الباحثون، أن أول اندلاع للحمى النزفية تم الإبلاغ عنه حدث في ألمانيا ويوغوسلافيا السابقة في عام 1967، حيث بدأ الأمر عندما تعاقد عمال المختبرات في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا في بلغراد ويوغوسلافيا على عامل معدي لم يكن معروفًا من قبل.

ومن بين 31 مريضا أصيبوا بمرض حاد تسبب في وفاة 7 حالات، حيث فمع تتبع مصدر العدوى، إتضح أن القرود الأفريقية المستوردة من أوغندا وشحنها إلى الدول الأوربية.

علامات وأعراض مرض فيروس ماربورغ

قالت الدكتورة تيريزا موراي أماتو، رئيسة طب الطوارئ في Long Island Jewish Forest Hills ، في نيويورك ، إن علامات وأعراض الفيروس الجديد يتم اختبارها في غضون 5 إلى 10 أيام من التعرض وتشمل ظهور مفاجئ لارتفاع درجة الحرارة، قشعريرة، صداع الراس وآلام الجسم.

وبعد حوالي 5 أيام من ظهور الأعراض الأولية، يظهر طفح جلدي في الغالب على الصدر والظهر، بالإضافة إلي تغير لون الجلد.