السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار شاب بـ«حبة الغلة» في ظروف غامضة بكفرالدوار

انتحار شاب بـ حبة
انتحار شاب بـ حبة الغلة

شهد مركز كفرالدوار بالبحيرة ثاني حالة انتحار السبت، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على الانتحار والتخلص من حياته بتناول قرص الغلة "السامة"، وذلك في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار، يفيد باستقبال مستشفى كفرالدوار المركزى إيهاب، ا،م،م، 28 عامًا، جثة هامدة ادعاء تسمم بقرص غلة.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

من ناحية أخرى انتقل فريق من النيابة العامة بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أسامة فودة، رئيس النيابة، لموقع انتحار الشاب الذي تخلص من حياته داخل غرفة بجانب موقف طنطا بمدينة كوم حمادة، حيث تم معاينة الجثة وانتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان مدي وجود شبهة جنائية من عدمه.

وعثر أهالي مركز كوم حمادة بالبحيرة على جثة شاب مشنوقا بغرفة بجانب موقف طنطا بمدينة كوم حمادة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب يدعي محمد.ن.خ، 38 عاما، مقيم قرية زاوية مبارك، متزوج ولديه ولد وبنت، مشنوقا بغرفة بجانب موقف طنطا بمدينة كوم حمادة في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتم اتخاذ القرار السابق.

محافظة البحيرة كوم حمادة النيابة العامة الأجهزة الأمنية محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتطوير واستغلال القرية البحثية بتوشكى

توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة خلال أسبوع

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد

فلسطين تطالب إسرائيل بعدم تغيير الأوضاع فى القدس

تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا