انتحار شاب بـ«حبة الغلة» في ظروف غامضة بكفرالدوار

شهد مركز كفرالدوار بالبحيرة ثاني حالة انتحار السبت، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على الانتحار والتخلص من حياته بتناول قرص الغلة "السامة"، وذلك في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار، يفيد باستقبال مستشفى كفرالدوار المركزى إيهاب، ا،م،م، 28 عامًا، جثة هامدة ادعاء تسمم بقرص غلة.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

من ناحية أخرى انتقل فريق من النيابة العامة بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أسامة فودة، رئيس النيابة، لموقع انتحار الشاب الذي تخلص من حياته داخل غرفة بجانب موقف طنطا بمدينة كوم حمادة، حيث تم معاينة الجثة وانتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان مدي وجود شبهة جنائية من عدمه.

وعثر أهالي مركز كوم حمادة بالبحيرة على جثة شاب مشنوقا بغرفة بجانب موقف طنطا بمدينة كوم حمادة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب يدعي محمد.ن.خ، 38 عاما، مقيم قرية زاوية مبارك، متزوج ولديه ولد وبنت، مشنوقا بغرفة بجانب موقف طنطا بمدينة كوم حمادة في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتم اتخاذ القرار السابق.