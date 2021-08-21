السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع البرلمانية» بالعراق تدعو إلى عملية عسكرية كبرى لاقتلاع معاقل الإرهاب

العراق
العراق

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، اليوم السبت، أن أحداث الطارمية شمالي بغداد الأخيرة دليل على تنامي الإرهاب، داعية إلى الشروع بعملية عسكرية كبرى لاقتلاع معاقل الإرهاب.

وذكرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن ما حدث في الطارمية من عمليات استباقية للواء 12 حشد شعبي وما تعرض له في مناطق (الثائر وغزيله وتل طاسة)، وآخرها استهداف اللواء بأعمال انتحارية عدوانية مباشرة، دليل على تنامي الإرهاب وحواضنه في هذه المنطقة والتي تتطلب جهدا أمنيا وعسكريا منسقا على أعلى المستويات تشترك فيه القوات العسكرية والأمنية بمختلف مسمياتها وبتعاون وتنسيق استخباري يشارك فيه أهالي الطارمية المتضررين من تمدد الإرهاب في مناطقهم".

ودعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية إلى عدم التردد في اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة للقيام بهذه الفعاليات لاقتلاع معاقل الإرهاب وطمأنة أهالي الطارمية من أن الهدف الأساسي لهذه العمليات هو الإرهاب بعينه ومنابعه وحواضنه وملاذاته وداعميه والمتسترين عليه للوصول إلى طارمية آمنة ومستقرة من خلال دعمهم للقوات الأمنية لتحقيق أهدافها.

 

العراق الطارمية بغداد الحشد الشعبي الثائر

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